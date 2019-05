AGLOW FRICK

Samstag 18. Mai 2019

Das Thema ‘Veränderung ist möglich – raus aus alten Mustern’ betreffend Persönlichkeitsentwicklung und Verbundenheit mit dem Gott der Bibel, nahm Frau Irmgard Schaffenberger humorvoll auf und führte an Hand allgemeiner Lebensfragen in die Tiefen des eigenen Herzens.

Auf den Menschen in seiner einmaligen Vielfalt und ganz persönlich kostbaren Gestaltung wurde immer wieder hingewiesen, wie wir uns durch Verwandelt werden am inneren Menschen für das Leben bereichernd einbringen und gemeinsam den Plan Gottes auf Erden erfüllen.

Sehr plastisch wurde unser eigener Prozess durch die Begebenheit von Johannes 5,1 - 9 und die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda vor Augen gestellt: Dort in Jerusalem befand sich beim Schaftor ein Teich, der aramäisch Bethesda heisst, mit fünf Säulenhallen. In diesen lag eine grosse Zahl an Kranken, Blinden, Gelähmten und Verkrüppelten. Sicher hat sich jeder Gast an diesem Morgen in einer der fünf Hallen wiederentdeckt.

Das nächste Treffen findet am Samstag 14. September statt: Anmeldung und Infos können bei Leiterin Julia Stihl unter der Nummer 062 871 45 72 erfolgen.