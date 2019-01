Unser Jahr startete vergangenen Samstag mit einem AGLOW – Frühstück zu einem aktuellen Thema der Meinungsbildung. Frau Monica Rossa brachte als Mutter und Katechetin ‚Kinder in der Medienwelt‘ an die Frau und den Mann. Rege wurde über die rasante Entwicklung und Erweiterung der digitalen Beeinflussung diskutiert. Welche Rolle sowie Pflichten stellen sich im Umgang mit unterschiedlichsten Medien und wie ist es für unsere Kinder möglich, trotz globaler Parallelwelten und ihrer aktiven Nutzung ‚Stark zu werden am innwendigen Menschen‘? (Gemäss Epheser 3,14 – 21)

Zentraler Punkt bleibt die Förderung des Vertrauens - von Fake News zu Good News – und dem Geist der Unterscheidung!

Sie können sich daher auch unter www.aglow.ch ein Bild zu unseren überkonfessionellen Gruppen der verschiedenen Regionen der Schweiz machen und sind herzlich eingeladen an den Treffen teilzunehmen.