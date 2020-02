AGLOW Treffen FRICK 25. Januar 2020 – Wenn Gott NEU macht

Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus! 1. Korinther 3.11

Susanne Urban stieg in ihren Vortrag ein, in dem sie auf die erlösende Realität der Existenz Gottes hinwies, welcher sich nach intensiver Gemeinschaft mit seiner Schöpfung sehnt. Sie erzählte aus ihrem Leben und wie Gott ihr immer schon trotz schwierigem Start durch Missbrauchserleben nachgegangen ist. .

. .trotz Überflutung ausgeprägter New Age Praktiken dann gemeinsam mit ihrem Mann eine ihre Existenzen total erneuernde Konfrontation der Wahrheit Gottes erfuhr. Sie bestätigte durch eigenes Erleben, dass der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt und wir dadurch befähigt werden, in den gleichen Werken zu wandeln.

Das nächste Treffen findet am Samstag 21. März von 09-11 Uhr in der reformierten Kirche Frick statt. Anmeldung und Infos dazu unter der Nummer 062 871 45 72.