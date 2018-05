Generalversammlung der Guggemusig Aente Büsi Olten nimmt zwei neu Mitglieder auf



Nach der Jubiläums-GV durften wir bereits zur 41. Generalversammlung der Guggemusig Aente Büsi einladen. Bis auf ein Mitglied gab es keinen Wechsel im Vorstand. Der aktuelle Vorstand setzt sich zusammen aus Alain Blum (Präsident), Jasmin Kuhn (Tambourmajorin), Patrick Frey (Kassier), Dennis Feuchter (Aktuar), Savina Maiolo (MaKoKo), Angela Peier (Zulo) und neu Livia Küpfert, die das Amt PR/Gönner von Janine Kirchhofer übernimmt. Wir danken Janine an dieser Stelle herzlich für die geleistete Arbeit im vergangenen Vereinsjahr.

Zwei Neumitglieder - Fine Zenker und Yannick Dietler - dürfen wir dieses Jahr in unseren Reihen begrüssen. Leider werden uns auch ein paar Mitglieder verlassen, sei dies aus beruflichen Gründen oder weil wir uns auf Aente Büsi Nachwuchs freuen dürfen. Drei Mitglieder, die uns im Jubi-Jahr zusätzlich unterstützten und noch eine Saison angehängt hatten, werden wieder in den Passivstand treten.

Das MIO Team stellte das neue Konzept für das Jahr 2018 vor. Nebst unserem Pasta Zelt verwöhnen wir Sie in unserer neuen Bar mit leckerem Kaffee oder einem Boccalino. Besuchen Sie uns auf dem Parkplatz des Bifang-Schulhauses und geniessen Sie einen einzigartigen Ausblick auf die Messe.

Wir proben jeweils am Mittwochabend 19:45 – 21:45 in unserem Zunftlokal an der Solothurnerstrasse 101 in Olten. Bist du musikbegeistert und möchtest aktiv an der Oltner Fasnacht teilnehmen? Dann melde dich unter info@aentebuesi.ch oder besuche uns auf Facebook.