«All the lights are shining so brightly everywhere.» Nicht nur unzählige Kerzen verbreiteten eine festliche Stimmung, nein, auch die Freude der Sänger und Sängerinnen trug das Ihre zu einem rundum gelungenen Anlass bei.

Die gut einstündige Präsentation bot etwas für jeden Geschmack. Bekannte Klassiker fehlten ebenso wenig wie aktuelle Hits. Die Sängerinnen und Sänger stellten ihr Können in allen Genres unter Beweis.

Als das Publikum beim traditionellen «Night of Silence» zum Mitsingen aufgefordert wurde, waren wohl alle in der Heiligen Zeit angekommen. Versehen mit einem Zündholzschächteli als Give-Away konnte jeder zu Hause ein Licht entfachen.