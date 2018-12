Herr Pfarrer Sascha Thiel eröffnete die Adventsfeier und hiess alle Anwesenden in der reformierten Kirche Dulliken herzlich willkommen. Mit einer breiten Palette von Liedern unterhielt der Kinderchor des Kleinfeldschulhauses die gut hundert Besucher über eine Stunde. Dabei wurden das Dullikerlied, rockige Lieder, Laternenlieder und Weihnachtslieder vorgetragen. Herr Daniel Hellbach begleitete den Chor am Klavier und Frau Ursula Bolliger Kamerbeek dirigierte ihn mit grossem Engagement. Als am Schluss alle gemeinsam «Stille Nacht» sangen rührte dies bei einigen zu Tränen.

Für diesen super Einsatz bekamen die Kinder mit ihren Lehrerinnen, die Dirigentin und der Pianist einen grossen Applaus und ein riesiges Dankeschön.

Nach besinnlichen Worten von Herrn Pfarrer Thiel wurde den Besuchern im weihnächtlich geschmückten Pfarrsaal ein Imbiss serviert. Der heisse Fleischkäse mit diversen Salaten schmeckte ausgezeichnet und das Glas Wein rundete dieses von der Brüggli-Küche gelieferte Essen ab.

Wie gewohnt verlas Hanny Hauri die Geburtstage des Monats Dezember. Eine zu diesem Anlass passende Geschichte hatte sie natürlich auch bereit.

Anita Lüscher dankte Margrit Gürel, die das Amt der Sakristanin bis Ende August innehatte, für die gute Zusammenarbeit und das jeweilige Bereitstellen der Tische. Hanny Hauri wurde für das langjährige Organisieren der Dekoration und Beatrice Uebelmann für das Erstellen der Flyer gedankt. Sie erhielten alle einen Blumenstrauss mit einem grossen Applaus. Danach wurde die neue Sakristanin, Stella Cassibba, vorgestellt und auch ihr wurde eine Blume zur künftigen guten Zusammenarbeit überreicht.

Bei anregenden Gesprächen verging der Nachmittag im Flug und er wurde mit Kaffee und einem feinen Dessert abgerundet.

Der nächste Seniorentreff findet am 8. Januar 2019 um 14.30 Uhr im reformierten Pfarrsaal Dulliken statt. Das Team des Seniorentreffs freut sich auf einen gemütlichen Spielnachmittag mit zahlreichen Besuchern.

Von Sibylle Reimann