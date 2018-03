Flugdrohnen mit 300 Metern Reichweite sind schon für ca. 60 CHF für jedermann legal zu erwerben. Die Technik der ferngesteuerten Flugroboter wird dabei immer besser und für die Allgemeinheit gefährlicher. Kriminelle finden immer neue Einsatzmöglichkeiten. So lassen sich Gefängnisinsassen mit Gütern beliefern, Zielpersonen beschatten und angreifen oder Sprengkörper- sowie Säureangriffe koordinieren. Auch das Stehlen von Gegenständen ist dank integrierter Greifarme so leicht wie nie. Weltweit forschen Militär und Polizei deswegen an wirksamen Abwehrmaßnahmen. So auch die Genfer Polizei: Sie setzt auf eine ganz natürliche Flugabwehr: Majestätische Adler sollen Drohnen vom Himmel holen und unschädlich machen.



Von Beginn an auf Drohnen konditioniert



Zwei Adlereier hat die Genfer Polizei vor Monaten gekauft, inzwischen sind die Küken geschlüpft. Das bestätigen Sicherheits­direktor Pierre Maudet und Polizeisprecher Silvain Guillaume-Gentil. Von Anfang an konditionieren Falkner die noch jungen Geschöpfe auf das Feinbild Drohne. Dies wird zum Beispiel erreicht, in dem Trainingsdrohnen mit Fleisch beschickt werden und so für Beute stehen. Im Ernstfall sollen die Adler, die eine Spannweite von bis zu 2,30m und eine Körperhöhe von bis zu einem Meter erreichen, die unbefugte Elektronik mit den Klauen greifen und zu Boden bringen. Das Militär in Frankreich und die Polizei in den Niederlanden bilden schon etwas länger Steinadler als Drohnenabwehrmittel aus. Aus den Niederlanden wurde bereits ein Misserfolg gemeldet - die Greifvögel wären zu individuell, es wäre kein Verlass auf sie. Neben der tierischen Flugabwehr wird jedoch auch mit Störsendern, Abfangdrohnen mit Netz und Laserkanonen experimentiert. In Frankreich gab es in den letzten Jahren immer wieder ein Eindringen von Drohnen auf das Gebiet von Kernkraftwerken, sodass Gegenmassnahmen dringend erforderlich sind, auch hier sind Drohenversicherungen (Mehr dazu auf Versichertedrohne) empfelenswert.



Auch Pierre Maudet der Genfer Polizei ist sich den Unwägbarkeiten seiner tierischen Mitarbeiter bewusst. Neben dem Training spiele der Charakter der Tiere, damit ihr Kampfverhalten eine große Rolle. Ob die Adler tatsächlich einsetzbar sind, würde sich "erst in einigen Monaten zeigen".



Drohnen als kriminalistisches Instrument



Wenngleich die Polizei aus Genf das erste Schweizer Korps ist, das Adler ausbildet, werden Drohnen schon von Polizeikräften mehrerer Kantone eingesetzt. Zukünftig soll dieses Instrument vermehrt und versierter eingesetzt werden einschließlich der erforderlichen Drohnen Versicherung in der Schweiz. Schließlich ist das Einsatzspektrum weit gefasst: Kriminelle können verfolgt, Gebäude und Menschen überwacht sowie Unfälle dokumentiert werden.