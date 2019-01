Generalversammlung des Kirchenchors von Oberbuchsiten.

Seine 143. Generalversammlung hielt der Kirchenchor Oberbuchsiten kürzlich im Gäuer Forum Schälismühle. Nach einer Liederdarbietung und dem Nachtessen folgte der geschäftliche Teil.

Die Vizepräsidentin Rita Studer führte durch die Generalversammlung.

Beim Traktandum Totenehrung gedachten die Versammelten der verstorbenen Passiv-Ehrenmitglieder Sophie Studer-Tschan und Maria Motschi.

In ihren Jahresberichten liessen die Vizepräsidentin Rita Studer und die Chorleiterin Iona Haueter das vergangene Vereinsjahr Revue passieren: Der festliche Auftritt am Ostergottesdienst 2018 mit der "Missa parochialis in honorem Sancti Mauritii" von Wolfram Menschick mit Instrumental-Ensemble und Trompeten- und Posaunenspiel, ein Ständchen im Alterszentrum Sunnepark in Egerkingen, der Sommerhock im Restaurant zur Alp, die Kirchenchorreise durchs Greyerzerland, die gesangliche Mitwirkung am Pastoralraumgottesdienst mit den Ehejubiläen, die Vereinswanderung und die Adventsfeier wurden unter anderem in Erinnerung gerufen. Unvergessen für alle bleibt das erfolgreiche Gemeinschaftskonzert "Musik Highlight in Oberbuchsiten" mit der Spielgemeinschaft der MG Oberbuchsiten und Kestenholz, dem Männer-, Kirchen- und Alcanto-Chor vom 25. Nov. 2018. Die glanzvolle Aufführung der "Messe in G" von Franz Schubert für Soli, Chor, Orchester und Orgel an Weihnachten begeisterte die Gottesdienstbesucher.

Unter Traktandum Ersatz-Wahlen waren Mutationen im Vorstand zu vernehmen: Anstelle des vor einem Jahr zurückgetretenen Präsidenten Alfons von Arx-Studer wurde neu Pia Kreuzer-Erni als Präsidentin des Kirchenchors gewählt. Und für Rita Studer wurde Annette Rohrmann-Brutschin als neue Vizepräsidentin gewählt. Sabine Thommen-Nünlist übernimmt die Vereinskasse der bisherigen Kassierin Barbara Studer-von Arb. Der Kirchenchor ist glücklich über die lobenswerte Bereit-schaft und das tolle Engagement der genannten Chor-sängerinnen in ihren neuen Ämtern. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden bereits an der GV 2018 in ihren Ämtern bestätigt.

Rita Studer und Barbara Studer-von Arb wurden für ihre langjährigen und verdienstvollen Tätigkeiten für den Verein durch Annette Rohrmann in originell vorgetragener Versform und mit schön dekorierten Überraschungs-Geschenken samt Gutscheinen gebührend geehrt.

Die Versammelten freuten sich herzlich über den Eintritt des Sängers David Motschi in den Kirchenchor.

Auf dem Jahresprogramm 2019/20 stehen der Chorauftritt anlässlich des Raiffeisenabends in Oberbuchsiten am 9. März und als besonderer Höhepunkt die Aufführung der Johannes-Passion von Heinrich Schütz mit Chor und weiteren Mitwirkenden beim Passionskonzert am Karfreitag in der Marienkirche Oberbuchsiten. Unter anderem werden die Festgottesdienste an Ostern und Weihnachten gesanglich mitgestaltet. Der Chor wird am Cäcilienverbands-Nachmittag vom 15. Juni in Herbetswil teilnehmen. Ihren festen Platz im Jahresverlauf haben die weltlichen Anlässe.

Die Sopransängerin Brigitta Motschi erhielt für 40 Jahre engagierte Mitgliedschaft die bischöfliche Medaille "fidei ac meritis" und eine Ehrenurkunde.

Bei insgesamt 56 Zusammenkünften (41 Gesangsproben und 15 Auftritte) nahmen acht Frauen und vier Männer für fleissigen Besuch eine Anerkennung entgegen.

Dankesworte gingen an die Chorleiterin Iona Haueter und an den Organisten Paul von Arb für die ausgezeichneten und umfangreichen Dienste an der Kirchenmusik.

Kirchgemeindepräsident Peter Berger bezeugte mit seiner Ansprache die Verbundenheit mit dem Kirchenchor. Der Kirchenchor ist dankbar für die finanzielle und moralische Unterstützung der Behörde.

Tüchtige Frauen des Vorstandes verwöhnten die Anwesenden mit variantenreichen Desserts.

Neue Sängerinnen und Sänger sind beim Kirchenchor Oberbuchsiten herzlich willkommen. Geprobt wird unter der Leitung von Iona Haueter jeweils am Mittwoch um 20.15 Uhr im Pfarreiheim.

-BMO.