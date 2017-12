Die richtige Ernährung und der Sport sind die grundlegenden Faktoren für ein erfolgreiches abnehmen. Damit ist dies so bleibt, sollte nicht nur für eine bestimmte Zeit die Ernährung umgestellt und extrem viel Sport betrieben werden, sondern auf Dauer. Nur so ist ein Effekt auf Dauer zu erzielen.

Eine gute Ernährung kann für die Gesundheit helfen

Eigentlich stehen die ungesättigten Fettsäuren in dem Bereich im Vordergrund. Sie dienen nicht nur dazu, um an Bauchfett zu verlieren, sondern auch für das allgemeine Wohlbefinden des Menschen. Enthalten sind diese in Olivenöl oder auch Nüssen. Zusätzlich sollte der Abnehmende viele Proteine zu sich nehmen. Viele nehmen diese in Form von Shakes auf, andere versuchen es über die Nahrung. Die Proteine regen die Fettverbrennung an. Zum Thema Bauch abnehmen gelten daher die gleichen Regeln. Durch die zahlreichen Proteine kann der Körper das Fett schneller verbrennen. Voraussetzung dafür ist natürlich auch der Sport.

Spezielle Übungen für den Bauch

Spezieller Trainingsplan

Bauch Weg Produkte

Gesundes Gemüse und viel Obst

Vollkornprodukte und frisches Obst sollten ebenfalls ausreichend vorhanden sein. Eigentlich sind vier Obsteinheiten am Tag Pflicht. Somit bekommt der Körper alle Vitamine, die er braucht, um sogar mit ausreichend Energie versorgt zu werden. Es ist daher wichtig, sich genau mit der gesunden Ernährung zu befassen, um auch dem Geist etwas Gutes zu tun.

Cross fit für den Alltag

Ein neuer Trend dem immer mehr nachfolgen ist Cross fit. Von Amerika kommend, setzt sich dieser Trend auch in Deutschland immer mehr durch. Darunter ist ein abwechslungsreiches Sportprogramm zu verstehen, dass durchaus an die Grenzen geht. Diese Programm ist für jeden Einzelnen angepasst und wer diese eine Weile durchzieht, wird sehen, dass er in vielen Gebieten des Alltags fitter ist und besser zurecht kommt.

Inhalte des Cross fit sind zum Beispiel das Sprinten, das Gewichtheben und die Ausdauer. Diese Faktoren werden in unterschiedlichen Bereichen trainiert. In Amerika finden sogar Wettkämpfe mit dieser Sportart statt. So können sich die einzelnen Teilnehmer miteinander messen. Unterschiedliche Kategorien wie Rudern, Gewichtheben, Sprinten und weiteres stehen auf dem Programm. Jeder der sich fit genug fühlt kann daran teilnehmen. Vielleicht ist dies eine neue Methode die viel Abwechslung verspricht und so das Interesse geweckt hat.

Ein Traum von vielen

Die Kombination aus Sport und vor allem einer gesunden Ernährung ist daher sehr wichtig. Jeder sollte darauf achtgeben, um sein Traumgewicht auch langfristig halten zu können. Mit einigen Übungen für den Bauch kann jeder einen flachen und vor allem definierten Bauch bekommen. Die meisten Fitness Studios bieten sogar Bauch, Beine, Po Kurse an, die gezielt auf die Problemzonen der Frau oder auch des Mannes ausgerichtet sind.