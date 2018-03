Neues Ehrenmitglied an der AV vom Aargau Walter Oeschger vom SK Fricktal



PA/An der diesjährigen DV standen diverse Themen auf den Traktanden. Bereits am Freitag begannen die Sitzungen des ZV. Für 280 Delegierte am Samstag und 310 am Sonntag fand die Abgeordnetenversammlung in zwei Teile statt.

Würdevoll wurde mit 6 Schwingerkollegen Walter Oeschger vom SK Fricktal zum Ehrenmitglied ernannt. Wir gratulieren ihm von Herzen.

Prattelen erhält den Zuschlag für das Eidgenössische Schwing und Älplerfest 2022!

Fotos Pascale Alpiger