Was steckt wohl alles in einer alten verschlossenen Truhe? Welch märchenhafte Figuren und Gegenstände werden da ans Licht gehoben? Und was geschieht wohl, wenn Kinder mit ihrer Fantasie einsteigen in diese Kiste? Welch wundersame Märchengeschichte kommt da wohl in den Raum, wenn all diese Ereignisse und Gegenstände miteinander spielen?

Alle Kinder und natürlich auch Erwachsene sind dazu am Donnerstag, 16. November um 17.00 Uhr ganz herzlich in die Bibliothek Zeiningen eingeladen.