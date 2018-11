Am vergangenen Wochenende vom 2./3.11.2018 fand die legendäre Abendunterhaltung des SATUS Gränichen statt.

Unter dem Motto 'Vitamin trifft Protein' wurde die Geschichte von 2 konträren Dorf-"Beizen" erzählt. Während der Chef des Restaurants Sternen an seinem traditionellen Penne-Polo Menu festhält, begeistert sich sein Koch für das Angebot des neuen Hipster-Lokals und spannt mit der trendigen Konkurrenz sogar zusammen. Nachdem der Sternen von Kakerlaken befallen in den Ruin tritt, schafft es das neue Lokal sogar zu einem 1. Gault Millau Stern.

Die lustigen inszenierten Sketche wurden von zahlreichen zur Story passenden Reigen begleitet.

Stimmig zu den Darbietungen waren natürlich auch die Kostüme und das zweistöckige Bühnenbild.

Ein Höhepunkt der Abendunterhaltung 2018 war sicherlich auch die Präsentation der neuen Vereinsbekleidung. Die verschiedenen Modelle wurden dem Publikum anhand eines gemischten Reigens gezeigt.

Die beiden Unterhaltungsabende waren gut besucht. Am Samstag konnte man sich sogar über ein ausverkauftes Haus erfreuen.

Zahlreiche Mitgliederinnen und Mitglieder sorgten im Vorfeld, während und nach den Vorführungen für einen reibungslosen Ablauf.

Im Anschluss wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, sei dies in der Bar, Lounge oder Kaffeestube.

Der SATUS Gränichen blickt auf wiederum 2 unvergessliche, erfolgreiche Abende zurück.