Der Verband Aargauer Museen und Sammlungen (VAMUS) durfte seine diesjährige Generalversammlung in Windisch abhalten. Gastgeber war die SBB Historic, welche den über neunzig Gästen mit Stolz die historische Sammlung der Eisenbahngeschichte und deren Zeugnisse, welche im Auftrag der Bundesbahnen Stiftung gesammelt wurden, präsentierten.



Die Versammlung begann mit einer Führung durch das Haus, begleitet von der siebenköpfigen Crew des SBB Historic. Die Teilnehmer wurden in kleinen Fünfergruppen durch die verschiedenen Sammlungen geführt, um auf Fragen der Verbandsgäste auch individuell eingehen zu können.



Nach der Führung fanden sich alle Teilnehmer der 13. Generalversammlung von VAMUS im Konferenzsaal des SBB Historics ein. Die erste Abstimmung des Tages galt der Aufnahme von Neumitgliedern und historischen Sammlungen verschiedener Thematiken, welche auch alle mit Begeisterung genehmigt wurden. Danach gab es die Verlesung des Jahresberichtes von Präsident Pitsch Schmid, in diesem berichtete er von den fünf Besichtigungen von Museen und Sammlungen durch VAMUS, bei diesen Veranstaltungen wurden die Mitglieder durch die unterschiedlichen Themengebiete und Museen geführt und konnten die neuesten Sammlungen bewundern. Als Abschluss der Besichtigungen wurde das Schloss Wildenstein in Veltheim ausgewählt. Schlossbesitzer Samuel Wehrli lud die Mitglieder ein, das spätmittelalterliche Schloss gemeinsam zu besichtigen. Mit interessanten Anekdoten und Geschichte von Schloss Wildenstein und seinen ehemaligen Bewohnern, könnte der Schlossherr die versammelten 90 Mitglieder begeistern.



Nach dem Zusammenfassen der Besichtigungen und der wertvollen Bedeutung der einzelnen Sammlungen für die Geschichte, stand als nächster Tagespunkt die Jahresrechnung und die Bilanzen an. Hier wurden einige Gelder für zukünftige Projekte bewilligt. Auch die Veranstaltungen und Besichtigungen des kommenden Verbandjahres mit den einzelnen Terminen wurde vorgestellt, darunter die Führung durch das Jakob Müller Museum in Frick, das Tabak- und Zigarrenmuseum Menziken, welches 2018 von einer Promostore-Promotion profitieren konnte, das besonders schöne Vindonissa Museum und das Bergwerk Herznach mit einer anschließenden Stollenbesichtigung. Auch ein Besuch der Klosterkirche Wettingen ist vorgesehen.

Es folgten weitere Einzelvorträge über bestimmte Restaurierungsprojekte und über bestehende Projekte, wie z.B. die «Industrie Welt Aargau».



Als Abschluss der Generalversammlung wurde der Termin zur nächsten Generalversammlung 2019 bekannt gegeben. Alle Mitglieder dankten den Referenten und versprachen auch bei der 14. Generalversammlung wieder so zahlreich zu erscheinen.