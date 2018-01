An zahlreichen Arbeitsplätzen steigt die Bürokratie. Ein Beispiel sind die Krankenhäuser und Pflegedienste. Barbara Dätwyler ist die Präsidentin der Ostschweizer Sektion des Berufsverbands der Pflegefachfrauen und -männer (SBK). Sie erklärt, dass in der heutigen Zeit rund 25 % der Arbeit nur auf die Bürokratie zurückfallen. Der eigentliche Job gerät hierdurch zeitweise in den Hintergrund. Es ist nicht mehr nur damit getan, den Namen und die Patientendaten zu verwalten. 25 % der Zeit entfallen dann wiederum für Fortbildungen. Dies ist aber nur der Fall in der Kurzzeitpflege. In der Langzeitpflege entfallen sogar 90 % der Arbeit auf die Bürokratie. In diesem Zusammenhang dürfen Pflegefachkräfte froh sein, dass sie sich nicht auch noch um die Gebäudeverwaltung kümmern müssen. Pflegekräfte und -dienste sind überlastet und sind an zahlreichen Stellen überlastet.

Ein Hausmeisterservice bildet eine sichere Basis

Für alle Bereiche in einem Pflegedienst gibt es glücklicherweise Fachkräfte. In diesem Zusammenhang bildet eine Gebäudeverwaltung mit Hausmeisterservice ein wichtiges Fundament. Auch dort wird ein großer Teil der Bürokratie abgefangen. Pflegekräfte müssen sich glücklicherweise nicht um die Bürokratie kümmern, die mit dem Gebäude in Verbindung steht. Eine Verwaltung für die Betten oder allgemein für die Wartung von sanitären Anlagen und dem Heizungssystem sind hier sehr wichtig.

Pflegekräfte werden in dieser Hinsicht glücklicherweise ein wenig entlastet. Hygiene durch eine zuverlässige Bodenpflege bildet beispielsweise eine überaus wichtige Basis. Müsste eine Pflegekraft auch noch den Boden pflegen, wäre ein Ausüben der Tätigkeit geradezu unmöglich.

Ein Hausmeisterservice als entlastendes Fundament

Ein Hausmeisterservice ist glücklicherweise ein Fundament für Pflegedienste und für deren Kräfte. Denn die viele Bürokratie muss außen herum ausreichend Raum finden. Regale für Ordner müssen vorhanden sein und auch eine Verwaltung für die Sicherheit und das reibungslose Funktionieren im Gebäude. Ein Hausmeisterservice nimmt viel Bürokratie ab, wenn dieser beispielsweise ein Lager für Betten und wichtige Utensilien mit verwaltet oder wenn diese für das Fachpersonal einfacher zugänglich gemacht werden.

Pflegekräfte benötigen unbedingt eine grundlegende Unterstützung, damit sie nicht auch noch für eine Wartung am Gebäude aktiv sein müssen. Immerhin ist deren Arbeit anstrengend genug.

Bürokratie für einen Hausmeisterservice

Ein Hausmeisterservice scheint ebenso, wie eine Pflegekraft von der Bürokratie belastet zu sein. Dieser wird wiederum aber auch von der Verwaltung entlastet, die sich ebenso um relevante bürokratische Vorgänge kümmern. Die Verwaltung eines Gebäudes ist nicht weniger von Bürokratie belastet, als die Arbeit der Kräfte in einem Gebäude. Umso wichtiger, dass es ein reibungsloses System gibt, in dem überlastete Kräfte entlastet werden können.

Ein Hausmeisterservice Berlin ist ein wichtiger Bestandteil eines Gebäudes, der in wichtigen Bereichen viel Bürokratie übernehmen kann. Diese Schnittstelle zwischen der Verwaltung und den Mitarbeitern sollte mit so viel Bürokratie entlasten können, wie möglich.

Eine Entlastung für das Pflegepersonal

In einem Pflegedienst oder Krankenhaus kommen Hausmeister keineswegs ohne Bürokratie aus. Während Pflegekräfte eine Art von Sekretärin für das Krankenbett sind, ist der Hausmeister ein Sekretär für das Gebäude. Zwar arbeitet er eng mit der Hausverwaltung zusammen, doch organisiert er viele Bereiche. Er sorgt für Licht, eine funktionierende Elektrik, für Sicherheit im und am Gebäude und für einen Ort, an dem Patienten sich ohne Sorge bewegen können.