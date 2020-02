94. GV Frauenchor Lohn-Ammannsegg / Ehre wem Ehre gebührt

Am Donnerstag, 30. Januar 2020 fand die 94. GV des Frauenchors Lohn-Ammannsegg statt. Die Vereinsmitglieder versammelten sich im Alters- und Pflegheim Bad-Ammannsegg. Die Präsidentin und die Vize-Präsidentin führten sicher und zielstrebig durch die statutarischen Geschäfte. Regina Rast, Kassierin, präsentierte einen positiven Rechnungsabschluss, worüber alle sehr glücklich waren.

Der Vorstand bleibt in der bisherigen Besetzung bestehen. Präsidentin: Brigitte Ulrich; Vize-Präsidentin: Fränzi Jäggi-Beer; Dirigentin und Kassierin: Regina Rast; Aktuarin: Janine Aebi;

Bibliothekarin: Uli Richard; Vorstandsmitglieder: Verena Blank, Vreni Steiner; Vize-Dirigentin:^Esther Bischoff.

Ehrungen: Mehrere Sängerinnen konnten aus verschiedensten Gründen geehrt werden. Therese Schenk, Vereins- und Bezirksveteranin (25 Jahre); Marianne Flückiger, Kantonalveteranin (30 Jahre); Marie Schnyder, schweizerische Sängerveteranin (35 Jahre); Annemarie Probst (40 Jahre); Brigitte Ulrich und Marlis Kummer (45 Jahre); Greti Bütikofer, Schweizerischen Ehrenveteranin (50 Jahre). Das vereinsälteste Mitglied ist Erna Widmer (63 Jahre).

Für die treuen Probenbesuche erhielten insgesamt elf Sängerinnen einen Gutschein der Stadtver-einigung im Wert von Fr. 20.00. Nie gefehlt haben Greti Bütikofer, Marianne Rieder und Marie Schnyder. Einmal gefehlt haben Hanni Heiniger, Brigitte Ulrich, Marlise Kummer, Rita Mosimann, Therese Schenk, Pia Schwegler. Mit zwei Absenzen landeten Suzanne Portmann und Janine auf dem dritten Platz. Die Ehrenplätze gingen an Esther Bischoff, Uli Richard, Margrith Lang, Susanne Bucher.

Heidi Urben trat im Verlauf des letzten Jahres in den Verein ein. Die Aufnahme wurde nochmals mit einem herzlichen Applaus bestätigt. Die 94. GV endete mit einem gemütlichen Beisammen-sein.

Janine Aebi