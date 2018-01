Liebi Muetter

Zu dim 90. Geburtstag am Samstig 27. Januar, wünsched der dini Chind alles Liebi, Gsundheit sowie Zfriedeheit für d`Zukunft. Mer fröied eus am Samstig mit dir zähme din 90. Geburtstag im Rest. Sterne in Würelinge dörfe z`Fire. Mer wünsched eus, no vili Johr mit der zähme dörfe z`Gnüsse.