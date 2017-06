Die Turnveteraninnen und -Veteranen trafen sich am vergangenen Sonntag zur 86. Landsgemeinde. Das Festgelände des Aarg, Kantonalturnfestes in Muri diente als hervorragende Kulisse, wo die Turnerinnen und Turner alte Erinnerungen an ihre Turnkarriere wieder aufleben liessen.

Die Freudenberger Blaskapelle hiess die Landsgemeindeteilnehmer mit unterhaltsamen Stücken herzlich willkommen.

Wie gewohnt in souveräner Art wickelte Kantonalobmann Heinz Kim, Zuzgen den geschäftlichen Teil ab. Kassier Josef Huwiler, musste über ein kleines Minus in der Kasse orientieren. Erfreulich wie immer wieder die Aarg Turnveteranenvereinigung die Turnbewegung finanziell unterstützt. Diesmal wurden nicht weniger als CHF 8'650 in die Jugendförderung investiert. Der bescheidene bisherige Mitgliederbeitrag von CHF 3.00 wurde auch mit dem Budget 2018 zugestimmt.

Abschied und Ehrungen

Von 94 Turnkameraden mussten die Turnveteranen seit der letzten Landsgemeinde Abschied nehmen. Unter der Leitung von Seelsorger Stefan Heinzmann und von Vizeobmann Ernst Meier aus Windisch wurde der Verstorbenen in einer Schweigeminute gedacht.

Lorenz Caroli, Holderbank, konnte 136 Turnveteranen zum 75. Geburtstag mit einer Ehrennadel, ei­nem Ehrenwein und einem Ehren-Glas gratulieren. Kantonalobmann Heinz Kim ergänzte, dass auch Lorenz Caroli seinen 75. Geburtstag feiern konnte und ehrte auch ihn mit der Ehrennadel. Für ihre 10jährige Tätigkeit als Ortsobmann konnten neun Ortsobmänner und 1 Ortsobfrau (Akkie Imbach, Klingnau) geehrt werden.

Traditionsgemäss werden die ältesten und jüngsten Tagungsteilnehmer mit einem Blumenstrauss bzw. Turner-Ehrenwein geehrt. Wie im Vorjahr war es Willi Steinauer aus Brugg mit 95 Jahren knapp vor Ruedi Basler aus Zofingen, welcher etwas später geboren wurde, aber auch 95 Jahre alt ist und als Jüngster mit 47 Jahren Stefan Müller aus Wettingen.

Statutenrevision

Eher mit einer Aktualisierung an die heutige Zeit als an eine eigentliche Statutenrevision war das Traktandum 9 zu verstehen: Die Landsgemeinde stimmte der Bezeichnung Vorstand und Präsident (bisher Obmannschaft und Obmann) zu. Sinngemäss ändert der Ortsobmann in Ortsgruppenleiter. Ausserdem wurde die Definition des max. Mitgliederbeitrages in den Statuten gestrichen.

Keine Wahlen

Wie im Vorjahr standen keine Wahlen an. Die Kant. Obmannschaft neu Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Heinz Kim als Obmann neu Präsident, sowie Lorenz Caroli, Josef Huwyler, Alfred Kaufmann und Ernst Meier

Dankesworte von Regierungsrat Alex Hürzleler



Regierungsrat und Sportminister Alex Hürzeler, seines Zeichens auch Fricktaler Turnveteran, dankte den Turnveteranen für ihren Einsatz für die Volksgesundheit und die damit verbundenen ehrenamtlichen Sozialdienste. In der Position als OK-Präsident wies er auch bereits heute auf das Eidgenössische Turnfest hin, welches 2018 in Aarau stattfinden wird. Erfreut zeigte sich Alex Hürzeler über die teilweise sehr guten Leistungen von Aargauer Sportler an diesjährigen grossen Wettkämpfen. Gemeindeammann Hans-Peter Budmiger hiess in seiner kurzen aber wirkungsvollen Begrüssungsansprache die Turnveteranen herzlich willkommen und gab seiner Freude Ausdruck, dass das eindrückliche Kantonalturnfest, welches über das nächste Wochenende seine Fortsetzung erlebt, ein grosses Teamwork zahlreicher Sportvereine ist .

Kantonalpräsident Jörg Sennrich rief die Anwesenden auf, die Turnerei zu positionieren, Ziel sei eine Nachhaltigkeit der Turnerei sicherzustellen, aber auch Wandlung und Entwicklung zuzulassen.

Sehr erfreulich war, dass der oberste Chef des Schweizerischen Turnverbandes, Zentralpräsident Erwin Grossenbacher Zeit fand, dem Kantonalturnfest und der Landsgemeinde einen Besuch abzustatten. Er zeigte sich erfreut über den grossen Einsatz des Fest-OKs und die spannenden Wettkämpfe. Er machte aber auch auf die bald fertig renovierte Geschäftsstelle in Aarau aufmerksam und lud die Turnerinnen und Turner ein, bei Gelegenheit der Geschäftsstelle einen Besuch abzustatten.

Nächster Tagungsort ist Kleindöttingen

Die nächste Landsgemeinde findet wie gewohnt am 4. Sonntag im September, somit am 22. September in Kleindöttingen statt.

Noch kein Veranstaltungsort für die Landsgemeinde 2019 konnte festgelegt werden, weshalb sich der Vorstand die Kompetenz erteilen liess, einen Veranstalter festzulegen.

Noch bevor das feine Zobig serviert wurde, dankte Heinz Kim den Hauptverantwortlichen Organisatoren Fredy Klausner sowie Sarina und Josi für die gute Organisation und Abwicklung der diesjährigen Landsgemeinde.

Zum Abschluss liessen das Aerobic-Team aus Boswil sowie die Jugend Merenschwand mit einer Stufen-Barren-Vorführung die Herzen der Landsgemeinde-Teilnehmer höher schlagen.

Erich Keller