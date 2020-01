82. Jahresversammlung des Anglo Swiss Club Solothurn

Anglo Swiss Club Solothurn: was und wer steckt hinter diesem Namen? 82 Jahre sind bereits verflossen, seit im Hotel Krone der Verein gegründet wurde. Die Absicht der Gründer war, die englische Sprache und Kultur zu pflegen und Kontakte mit hier ansässigen Leuten aus anglophonen Ländern zu pflegen. So wurde es dann auch in den Statuten als Vereinszweck festgehalten.



Am diesem Zweck hat sich mittlerweile nichts geändert. Zur Gründerzeit stammten die Vereinsmitglieder weitgehend aus Solothurn oder Umgebung. Inzwischen sind mehr als die Hälfte Angehörige sogenannte Expats, welche aus beruflichen Gründen hier leben oder teilweise auch der Liebe wegen in die Region gezogen sind. Für sie ist der Verein ein Glücksfall, finden sie doch hier rasch Anschluss und kommen in der Freizeit auch in Kontakt mit Schweizern, was angeblich gar nicht so einfach sei! Man darf also ruhig sagen, dass hier der Anglo Swiss Club wertvolle Integrationsarbeit leistet, was in der Öffentlichkeit weniger bekannt ist.



Der Vorstand des Vereins stellt jedes Jahr ein abwechslungsreiches monatliches Tätigkeitsprogramm zusammen. Festen Platz darin haben der Oster- und Sommerbrunch, das Christmas Dinner, das «Guy Fakwes» Feuerwerk und die Generalversammlung. Daneben finden viele Freizeitaktivitäten und Besichtigungen statt. Details dazu können auf www.angloswissclubsolothurn.org eingesehen werden.



Fest im Programm sind ebenfalls der stets am letzten Donnerstag des Monats in der Barock Café Bar Solothurn stattfindende «coffee morning» (Beginn jeweils um 10 Uhr). Am gleichen Ort treffen sich auch Mitglieder am zweiten Dienstag eines Monats um 13.45 Uhr zum «coffee afternoon». Beliebt sind auch die Treffen am Montagabend im Red John Irish Club in Solothurn. All diese Anlässe eignen sich bestens um mal unverbindlich hereinzuschauen. .



Zur Generalversammlung in der Solheure Bar gib es nichts Ausserordentliches onderes zu melden. Die Versammlung wurde durch die Präsidentin Isabelle Hadley speditiv geleitet. Die Finanzen sind gesund, der Mitgliederbestand nimmt laufend zu. Im Vorstand gab es eine grössere Rochade. Fünf bisherige Vorstandsmitglieder wurden verabschiedet. Erfreulich ist, dass sie durch jüngere Mitglieder ersetzt werden konnten, welche sich aktiv in den Verein einbringen wollen. .



Bildlegende:



der Vorstand 2020 von links nach rechts: Jamie Sigafoos, Cormac Sheridan, Helen Sharp, Isabella Hadley (President), Frédéric Falbriard, Martina Hohl.



Fehlen auf Bild: Stephen Barber (Vice-President), Helen Irwin: