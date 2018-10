Unter der Leitung von Markus Fankhauser (Musiklehrer aus Möriken) musizieren zurzeit gegen 60 Jugendliche aus dem Aargau gemeinsam im Berner Oberland. Die Kinder besuchen verschiedene aargauische Musikschulen (z.B. in Niederlenz, Möriken-Wildegg, Entfelden oder in Windisch) und proben in Schönried für zwei öffentliche Konzerte.

Zum ersten Mal zu sehen und zu hören sind die Jugendlichen im Rahmen eines Platzkonzertes bereits am Donnerstag, 4. Oktober 2018, um 16 Uhr, auf dem Kapälliplatz von Gstaad. Der Höhepunkt der Musiklagerwoche folgt mit dem Abschlusskonzert am Samstag, 6. Oktober 2018, 20 Uhr, im Gemeindesaal Niederlenz.