50 Jahre Jubiläum CVP Starrkirch-Wil ehrt sein Mitglied Kari Caminada Der Chlausenhöck vom 03.12.20

50 Jahre Jubiläum

CVP Starrkirch-Wil ehrt sein Mitglied Kari Caminada

Der Chlausenhöck vom 03.12.2019 war der geeignete Rahmen, um die 50jährige Mitgliedschaft von Kari Caminada in der Ortspartei zu feiern.

Unter Traktandum 4 gratuliert die Präsidentin Bernadette Rickenbacher Kari Caminada recht herzlich zu diesem, in der heutigen Zeit, seltenen und aussergewöhnlichen Jubiläum. Vor allem aber dankt Sie Ihm, für seinen beispielhaften Einsatz für Gemeinde und Kanton. Während der langen Zeit seines Wirkens, bis heute, konnte und kann die Ortspartei stets auf Ihn zählen und von seiner grossen Erfahrung profitieren.

Kari Caminada trat 1969 in die Ortspartei Starrkirch-Wil ein und hat sich kurz darauf, als 23 jähriger, in der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde engagiert. Vier Jahre später, wurde er, als einziger CVP Vertreter in den neunköpfigen Gemeinderat gewählt. Dieses Amt übte er während 16 Jahren aus. Während diesen Jahren, war er zusätzlich 12 Jahre Mitglied der Gemeinderatskommission. In den späteren Jahren, vertrat er die CVP in verschiedenen Kommissionen und Ämtern der Gemeinde u.a. in der Staatssteuerkommission, bis zu deren Auflösung. Ehrenamtlich ist er heute noch im Stiftungsrat Altersheim St. Martin Olten tätig.

Als kleine Anerkennung überreicht die Präsidentin Bernadette Rickenbacher dem Jubilar einen guten Tropfen.