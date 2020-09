5. Zuchwiler-Vereinsturnier des ESC Solothurn

Der Eisstockclub Solothurn (ESC) führte das 5.Zuchwiler-Vereins-Plauschturnier mit unlizenzierten Spielern durch. Wegen der Coronasituation musste der Termin vom Fronleichnamstag verschoben werden. Gespielt wurde nun am Samstag, 29. August 2020 auf der Sommerstockanlage im Sportareal Widi. Es waren morgens und nachmittags je 7 Teams am Start. Von Zuchwil spielten 6 Mannschaften. Auch die Teams Betonfäger und Widifischer 1, beide aus Zuchwil, waren als Titelverteidiger anwesend.

Nach dem Einspielen ging es ans Turnier. Dabei wurde jede Mannschaft von einem ESC-Spieler mit Spieltaktiken und Ratschlägen unterstützt. Die Motivation und der Ehrgeiz war bei den Teilnehmern sehr gross. Nach der halben Turnierspielzeit offerierte der ESC ein reichhaltiges Apero. Während dieser Pause wurde viel diskutiert und neue Strategien festgelegt um eine Rangverbesserung zu erreichen. Gut gestärkt wurden die restlichen Durchgänge gespielt. Nach der Mittagsverpflegung bei Steak / Bratwurst / Kartoffelsalat gab es die Rangverkündigung. Jeder Spieler konnte eine kleinen Trostpreis entgegennehmen. Dem Gewinnerteam des Morgenturnieres wurde ein Wanderpreis überreicht. Er ging wiederum an das einheimische Team Widifischer 1.

Während der Mittagspause waren schon die 7 neuen Teams vom Nachmittagsturnier am Einspielen. Gespielt wurde wieder jede Mannschaft gegen jede. Beim Halbzeit - Apero waren auch hier heftige Diskussionen über "Wenn und Aber" für eine bessere Platzierung zu vernehmen. Den Wanderpokal des Nachmittagsturnieres konnte das Siegerteam ATB Koppigen entgegennehmen. Beim gemütlichen Beisammensein wurde schon über die nächste Teilnahme und Pokalverteidigung diskutiert.

Es war für alle Teilnehmer ein gemütliches Plauschturnier. Für den ESC ein guter Grund die Durchführung des 6. Vereinsturnieres anzugehen. Diese findet am Donnerstag, 3. Juni 2021 (Fronleichnam) statt. Aufgrund der guten Nachfrage organisieren wir NEU ein analoges "Samstags-Plauschturnier". Hier hat es noch freie Startplätze. Dazu laden wir gerne weitere Teams ein.

Wir trainieren am Dienstag von 19 00 bis ca 22 00 Uhr . Zu einem Probetraining sind alle Interessierte herzlich eingeladen. Wenn möglich anmelden an Sportchef Peter Moor 076 831 46 70. Besten Dank für euer Interesse an unserer schönen Randsportart.