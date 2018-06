Quel succès! Mit zwei erfolgreichen Aufführungen ihres deutsch-französischen Theaterstücks «La Nouvelle» kann sich die 5./6. Klasse das spezielle Abschlusslager Ende Juni leisten.

Seit Wochen arbeiteten die 20 Fünft- und Sechstklässler eifrig auf den grossen Abend hin. Am 30. Mai führten sie zweimal ihr Stück «La Nouvelle» (Die Neue) im Weissen Wind auf. Beide Vorstellungen im Saal waren sehr gut besetzt.

Im Stück spielten die Jugendlichen sich selbst: Der Lehrer gibt der Klasse den Auftrag, gemeinsam eine Aufführung auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig kommt eine neue Mitschülerin aus der französischen Schweiz in die Klasse – die Neue wird nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Doch «La Nouvelle» gelingt es mit welschem Charme, bei ihren neuen Kameraden sogar den Spass am Französisch zu wecken. Die fremdsprachigen Passagen wurden simultan am oberen Bühnenrand übersetzt. Mit witzigen Dialogen, überraschenden Special effects und einem musikalischen Höhepunkt zum Schluss überzeugten die Darstellenden das Publikum. Sie liessen sich auch durch den Hagelsturm, der draussen tobte, nicht aus der Fassung bringen. Die Gäste belohnten die Auftritte mit einem grosszügigen Beitrag an die Kollekte.

Nach der Show konnten die Besucherinnen und Besucher am Buffet selbst gebackene Quiches oder Kuchen kaufen und an der Bar die nach den Hauptfiguren Laurianne und Jason benannten Cocktails schlürfen. Mit dem Erlös des Abends kann sich die Doppelklasse das Abschlusslager Ende Juni in Genf leisten. Mit den Velos werden sie die Umgebung der Calvin-Stadt erkunden. (Fotos François Ruedin/Katja Schmid)