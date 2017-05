Die 4. Klasse aus Eiken nahm am 16. Mai am Schülertag der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) zum Thema Feuer und Wasser teil. Der perfekt organisierte Tag startete um 08.20 Uhr vor dem Schulhaus Eiken, wo wir von einem Car abgeholt und bequem ins kantonale Zivilschutzausbildungszentrum gefahren wurden. Neben uns nahmen noch weitere Schulklassen aus verschiedenen Gemeinden teil, insgesamt ca. 100 Kinder.

Kaum angekommen, wurden wir nach einer kurzen Begrüssung in vier Gruppen eingeteilt, Feuerwehr rot, blau, grün und lila. Jedes Kind musste sich in Feuerwehrmontur werfen, sprich eine gelbe Hose, Jacke, Stiefel, Handschuhe und natürlich einen Helm anziehen. Die Kleider gab es nur in zwei verschiedenen Grössen, in gross und noch grösser, was bei allen für viel Gelächter sorgte. Zu weite Hosen wurden mit einem Gürtel passend gemacht und zu lange Ärmel einfach mehrfach umgekrempelt. Nachdem die Namensschilder aufgeklebt waren, ging’s endlich los.

Jede Feuerwehrgruppe, mit eigenem Schild und Kommandanten, marschierte in ge-ordneter Zweierkolonne zu einer der vier verschiedenen Stationen; je zwei zum Thema Brandbekämpfung und zwei zum Thema Hochwasser.

Bei der Brandbekämpfung durften wir zuerst einen Atemschutzparcours absolvieren. Dabei mussten wir noch zusätzlich eine Skibrille aufsetzen, welche zerkratzt und ab-gedunkelt war, um die Situation im dichten Rauch zu simulieren. Mit vernebelter Sicht kletterten, krochen und rutschten wir durch einen Gitterparcours. Auch die Endlosleiter durften wir ausprobieren.

Nach einer kleinen Theorieeinheit, bei welcher wir orientiert wurden, wie es zu Bränden kommen kann sowie die Verständigung durch Hupzeichen kennen lernten, durften wir mit dem Feuerwehrschlauch und den Pumpspritzen richtig löschen. Sehr eindrücklich war auch das spezielle Vorgehen beim Löschen von brennendem Öl, das nie mit Wasser bekämpft werden darf!

Weiter wurde uns erklärt, wie es zu Hochwasser kommen kann und wie die Feuer-wehr dagegen vorzugehen versucht. Anhand eines Modells konnten Überschwem-mungen und mögliche Schutzverbauungen simuliert werden. Sogar einen echten Biberdamm konnten wir bestaunen.

Danach mussten wir beweisen, ob wir ein Haus, also Kellereingang, Lichtschächte und Fenster vor einem Hochwasser schützen könnten. Mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Plastikplanen, Schalungsplatten, Schaumgummis und natürlich Sandsäcken versuchten wir, einen Hochwasserschutz zu bauen. Kurz darauf wurde das Gelände durch den Kommandanten geflutet. Erst beim dritten Versuch und nach einigen Verbesserungen an unserer Verbauung gelang es uns, das Wasser zurück zu halten.

Wir erlebten einen sehr interessanten, spannenden, lustigen und lehrreichen Tag. Sogar Znüni, Zmittag und Zvieri wurden uns spendiert. Zum Abschluss bekamen wir noch ein persönliches Zertifikat und ein Erinnerungsgeschenk. Ein grosses Dankeschön an die AGV!

4. Primarklasse Eiken