4. Liga Gruppe 1 FC Frenkendorf - FC Wallbach - Zeiningen 3 : 4 ( 1 : 4 )

Liga Gruppe 1 FC Frenkendorf - FC Wallbach - Zeiningen

Ergebnis: 3 : 4 ( 1 : 4 )

Der im Moment in der Tabelle platzierte Vierte, der FC Wallbach – Zeiningen, ist zu Gast auf dem Kittler in Frenkendorf gewesen. Am Samstag, den 19.9.2020, um 18.00 Uhr, war der Anpfiff gegen die Heim-Mannschaft FC Frenkendorf. Im Moment ist der FC Frenkendorf mit 6 Punkten auf dem 7. Platz, dagegen der FC Wallbach-Zeiningen mit 9 Punkten auf dem 4. Platz. Bei einem Sieg könnte der FC Frenkendorf punktemässig mit dem FC Wallbach-Zeiningen gleich ziehen. Also man konnte gespannt sein betreffend Ausgang von diesem 4. Liga Meisterschaftsspiel. Trainer Nicola Vukic und Coach Berkan Patlar haben die Frenkendörfer Mannschaft sicher gut auf dieses Spiel eingestellt. Nur eben, das war ein Spiel, wo Frenkendorf viel Pech hatte. Und so verlief das Spiel: Beide Mannschaften bemühten sich Tore zu schiessen. Man kann sagen, hin und her verlief das Spiel. Doch die Tore fielen vor allem auf der Seite vom Goalie vom FC Frenkendorf. Halbzeit somit 1 : 4 für die Gäste. Dann in der 2. Halbzeit die Tore vom FC Frenkendorf. Bis aus 3 : 4 gelang es. Doch am Schluss, sogar 5 Minuten Nachspielzeit, das Resultat trotz grosser Anstrengungen nicht im Sinne vom FC Frenkendorf. Also die 3 Punkte in der Tabelle gingen an die Gäste.

Erfolgreich doch die Junioren C 1 Stärkeklasse

FC Frenkendorf – FC Oberdorf 9 : 1

So auch die Senioren 40 +, Gruppe 2

FC Frenkendorf – FC Telegraph 3 : 0