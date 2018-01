Volkstanzgruppe Eggenwil

31. Generalversammlung, Freitag, 19. Januar 2018

Der Präsident Markus Vogel begrüsste die Mitglieder sowie der Vice-Amman Biagio Incollingo zur 31. GV im Restaurant Stadthof in Bremgarten.

Nach einem feinen Nachtessen konnte der geschäftliche Teil speditiv abgewickelt werden.

Mit grosser Freude konnten wir Svenja Frey als neues Aktivmitglied in unseren Verein aufnehmen.

Svenja ist von klein auf in unserem Verein, zuerst aktiv in der Kinder- und anschliessend in der Jugendgruppe.

Silvan Frey, Eveline Näpfer und Salome Wyss werden als neue Tänzerinnen und Tänzer in unserem Verein ein sogenanntes Schnupperjahr absolvieren. Wir wünschen uns natürlich, dass wir sie an der nächsten GV als Aktiv-Mitglieder begrüssen können.

Markus Vogel gibt nach 16 Jahren Vorstand wovon 15 Jahre als Präsident sein Amt in die Hände von Fabian Scheuss.

Fabian wurde einstimmig und mit grossem Applaus als Präsident der VTG Eggenwil gewählt. Wir wünschen ihm viel Freude, Kraft und gutes Gelingen.

Markus Vogel wurde von den Mitgliedern zum Ehrenmitglied der VTG ernannt. Markus herzlichen Dank für deine grosse und unermüdliche Arbeit zu Gunsten der VTG Eggenwil.

Im Jahresprogramm für das Jahr 2018 sind unter anderem unser Herbstfest vom 27./28. Oktober in der MZH-Eggenwil sowie die Teilnahme am 50. Folklore-Festival vom 11./12. August in Zermatt die Höhepunkte.

Am 3. Juni werden wir für den ATV den Kinder- und Jugendtag im Schulhausareal in Eggenwil organisieren und durchführen.

Zum Schluss der GV bedankte sich der Vice-Ammann Biagio Incollingo im Namen des Gemeinderates bei Markus Vogel für seinen unermüdlichen Einsatz, sein grosses Engagement in vielen Belangen der Gemeinde aber vor allem in der Volkstanzgruppe.

Dem neuen Präsidenten Fabian Scheuss wünschte er alles Gute im neuen Amt und sicherte ihm auch die volle Unterstützung zu, wie es auch Markus bereits erfahren durfte. Als Dank überreichte er den beiden ein Geschenk.

Freude am Tanzen? Dann bist du genau richtig bei uns.

Die Volkstanzproben der Erwachsenen jeweils am Freitagabend von 20.30-22.00 Uhr.

Die Kinder- und Jugendgruppen Proben jeweils am Freitag 17.00-17.40 / 17.45-18.30 Uhr.

Die Proben finden jeweils in der MZH-Eggenwil statt.

Weiter Infos auf unserer Homepage: www.volkstanzgruppe-eggenwil.ch