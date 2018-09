Sydney Operahouse im Fricktalischen Wittnau

Am 30. Aussietreff, das fast jedes Jahr am Bettagwochenende stattfindet, haben sich die Veranstalter einen besonderen Leckerbissen genehmigt. Das Opernhaus, welches in Sydney steht, ist speziell für das 30. Australientreff in Wittnau erstellt und platziert worden. Ursprünglich standen die 6 Segel zwar am Dorffest in Lausen, wurden aber anschliessend demontiert und nach Wittnau gezügelt. Bei sonnigem Wetter, guter Stimmung und Didgeridooklängen konnten die nahezu 40 Teilnehmer ein wunderschönes Fest erleben (mhw).