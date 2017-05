Romantik Hotels Schweiz feiert den 40. Geburtstag

Grund genug für die drei Romantik Hotels der Region einen einzigartigen Kulinarik-Event zu organisieren: SCHLEMMEN HOCH 3

Die drei Küchenchefs der Romantik Hotels Sternen Kriegstetten, Stadthaus Burgdorf und Bären Dürrenroth kochen an drei Abenden jeweils in einem der drei Hotels zusammen ein Menü. Dies läuft völlig unkompliziert ab! Die Gäste können aus den 6 angebotenen Gängen soviele auswählen wie sie mögen, sie bestimmen selbst wann und wie schnell sie essen möchten. Nebst den Kochkünsten, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die drei Küchenchefs persönlich kennenzulernen und ihnen vielleicht den einen oder anderen Insider-Tipp zu entlocken. Ebenfalls vor Ort werden die drei Gastgeber sein. Alles in allem ein Abend, den Genuss-Liebhaber auf keinen Fall verpassen dürfen.



SCHLEMMEN HOCH 3 findet an den folgenden Daten statt und Achtung: es versteht sich von selbst, dass an den drei Daten auch drei verschiedene Menüs gekocht werden...



Freitag, 12. Mai 2017 | Romantik Hotel Sternen Kriegstetten

Freitag, 02. Juni 2017 | Romantik Hotel Stadthaus Burgdorf

Freitag, 23. Juni 2017 | Romantik Hotel Bären Dürrenroth