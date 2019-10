3-facher Disc Golf Saisonabschluss im Oktober

Mit drei weiteren Titeln konnte der Balsthaler Disc Golf Pro Paul Francz erneut eine äusserst erfolgreiche Disc Golf Saison abschliessen.

Mit dem Turniersieg am letzten Turnier der SwissTour im Seeburgpark, Kreuzlingen, sicherte er sich auf nationaler Ebene einmal mehr auch die Gesamtwertung der Tour bei den Pro Master 50. Es ist dies dann bereits der 17. SwissTour-Titel in seiner langen Karriere.

Den internationalen Saisonabschluss machte das Turnier in Baumholder, Deutschland, welches auf dem Golfplatz „Rolling Hills“ ausgetragen wurde. Mit einer Länge von gegen 2‘300 Meter und einem Par von 64, war der Parcours einer der längsten der Saison. Der zügige Wind auf dem offenen Gelände machte das Spiel zusätzlich zu einer echten Herausforderung. Francz konnte sich nach zwei Runden einen 4 Punkte Vorsprung herausspielen, welcher sich dann jedoch in Laufe der dritten Runde kurzzeitig in einen Rückstand verwandelte. Auf den letzten neun Bahnen jedoch drehte er das Spiel nochmals und ging am Ende mit einem Vorsprung von sechs Würfen als Sieger der Pro Master 50 vom Platz.

Mit 16 Podestplätzen, davon 11 Turniersiegen aus 18 Turnierteilnahmen war die Saison 2019 einer der längsten, aber auch erfolgreichsten der letzten Jahre.