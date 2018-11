Am Freitag,14. Dezember 2018, findet ab 18.30 Uhr in der Aula des Bezirkschulhauses Zegli in Aarau das 27. Familienkonzert der Musikschule Aarau statt.

Das von Markus Joho (Violinlehrer und Orchesterleiter) ins Leben gerufene Familienkonzert der Musikschule Aarau erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Es findet dieses Jahr zum 27. Mal in Folge statt!

Auch dieses Jahr wartet ein äusserst abwechslungsreiches und vielfältiges Programm mit diversen Instrumenten und Musikstücken auf die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr und ist zweiteilig. Der zweite Konzertblock startet um ca. 19.30 Uhr. In der Pause sind alle zu einem kleinen Apéro eingeladen.

Der Eintritt ist frei.