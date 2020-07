25. Generalversammlung der Theatergruppe Turbenbühne Bellach

25 Jahre – ein Vierteljahrhundert – Turbenbühne Bellach

Am Freitag, 3. Juli 2020 begrüsste der Präsident Martin Pürro 27 Mitglieder der Theatergruppe Turbenbühne Bellach im Gasthof Engel in Oberdorf zur 25. Generalversammlung. Leider fiel sein Jubiläums-Jahresbericht nicht nur positiv aus, da der Verein (wie so viele andere) aufgrund der Corona-Krise seine Theateraufführungen absagen musste. Allerdings verwies er darauf, dass im nächsten Jahr die Jubiläumsfeierlichkeiten nachgeholt werden sollen. Es heisst dann einfach 25+1. Ansonsten konnte er jedoch auf eine rege Vereinstätigkeit zurückblicken.

Durch die Absage der Theatervorführungen entstand natürlich auch in der Kasse ein Loch und der Verein musste das Vereinsjahr 2019/2020 mit einem Verlust abschliessen. Dank der Sponsoren, welche solidarisch grosszügigerweise, auf die Rückzahlung der Beiträge verzichtet hatten, konnte der Verlust jedoch einigermassen in Grenzen gehalten werden.

Erfreulich ist, dass durch den Eintritt von 3 Neumitgliedern der Mitgliederbestand erhöht werden konnte. Diesen Eintritten standen lediglich 2 Austritte gegenüber, so dass der Verein nun 38 Mitglieder zählt.

Der Vorstand wurde in Globo wiedergewählt, und setzt sich folgendermassen zusammen. Präsident/Martin Pürro, Vizepräsidentin/Bianca Gisiger, Spiko/Lotti Flury, Finanzen/Hans-Jörg Oetterli, Sekretariat und Soziale Medien/Petra Kölliker, Beisitzerin/Yvonne Pürro und Maria Ansari, Beisitzer/Marco Biberstein.

Leider ist jetzt schon bekannt, dass auf die nächste Generalversammlung zwei Demissionen entgegen genommen werden müssen. Es gilt nun diese Stellen mit neuen Personen zu bestücken.

Auch der Vereinsausflug ins Montafon, welcher vom 14. – 16. August geplant war, musste schweren Herzens abgesagt werden, da auch das dortige Freilichtspiel, wegen der Vorschriften verschoben werden musste. Allerdings wird der Vereinsausflug trotzdem, wenn auch nur an einem Tag (15. August) stattfinden. Da die Absage kurzfristig erfolgte ist noch nicht bekannt wohin die Reise geht.

Nach der kurzen und effizienten Versammlung durfte der Präsident die anwesenden Mitglieder zu einem feinen Essen im Engel einladen.