Diesen Herbst besuchte wiederum eine Reisegruppe mit Anselm Christen das zentralasiatische Land Usbekistan und stattete der Schule für hörbehinderte und gehörlose Kinder einen Besuch ab. Zum vierten Mal wurden die Kinder der Schule Nr. 24 beschenkt. Diesmal erhielten alle eine neue massgeschneiderte Schuluniform und die dazugehörende Bluse oder das Hemd. Adrett zeigte sich die Schülerschar in ihren schicken dunkelblauen Uniformen und den weissen Blusen oder Hemden den Besuchern.

Ausserdem erhielten alle Kinder ihrer Stufe mit altersentsprechendem Mal- Zeichen- und Schreibmaterial, und auch die jüngsten noch ein Hörgerät dazu. Für den Turnunterricht wurden diverse Sportgeräte wie Bälle, Reifen und Springseile gestiftet.

Ansprachen und Dankesreden in usbekischer Sprache, welche in Gebärdensprache und auf Englisch übersetzt wurden, gingen hin und her, umrahmt von usbekischer Volksmusik.

Anschliessend an den Übergabeakt auf dem Schulgelände wurden in der Aula Tänze und Theaterszenen aufgeführt. Damit bewiesen uns die Schülerinnen und Schüler, dass sie dank der im letzten Jahr geschenkten Hörgeräte einfache Sätze zu sprechen gelernt haben! Die aufgeführten Szenen stammten aus den in lateinischer Schrift geschriebenen Schulbüchern, die sie von der letztjährigen Reisegruppe bekommen hatten. In einer Lokalzeitung erschien ein ausführlicher und sehr wohlwollender Bericht über den Besuch und die Übergabe der Geschenke.

Diese erfreuliche Entwicklung zeigt den Erfolg einer kontinuierlichen und konsequenten Unterstützung. Alle überreichten Geschenke deckten Wünsche der Schule ab, und sämtliche Materialien wurden in Fachgeschäften vor Ort eingekauft. Die logistischen Angelegenheiten wurden realisiert und koordiniert durch eine Christen gut bekannte Gewährsperson und Übersetzerin.

Die ganze Aktion wurde ermöglicht durch grosszügige Spenden des Soroptimist Club Solothurn und durch Beiträge der Reiseteilnehmer.

Anselm Christen hofft, dass sich auch für 2018 wieder eine Gruppe zusammenfindet, um Usbekistan gemeinsam zu bereisen und die Unterstützungen dieser Schule fortsetzen zu können.

anselm christen