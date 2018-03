Die Teilnehmer starteten den neuen Babysitterkurs 2018 einmal im Gemeinds-Chäller (10.3.2018) und einmal am 17.3.2018 in der Mehrzweckhalle unter der Leitung vom Schweizerischen Roten Kreuz, organisiert vom Familientreff Würenlos, Evelyn Windisch.

Was genau ist den ein Babysitterkurs? Im ersten Teil studierten die Teenager die Entwicklung eines dreimonatig alten Babys bis hin zum 6-jährigen Kleinkind. Was genau verändert sich, auf was muss geachtet werden. Zusätzlich wurde ein Film zum Thema „Schütteltraume“ angeschaut und wie gefährlich dies ist. Der zweite Film zeigte auf, wie sich Kindern beim gemeinsamen Spielen positiv verändern. Gemeinsame Zeit fördert die Aufmerksamkeit des Kindes und stillt das Bedürfnis nach Anerkennung. Die Kursleiterin organisierte einen kleinen Postenlauf, bei dem Aufgaben erledigt werden mussten wie: Babys wickeln oder sich gegenseitig das Gesicht eincremen. Selbstverständlich wurde in der Theorie auch angeschaut, wie gestaltet der Babysitter das Verabschieden der Eltern und wie bringen sie die Kinder ins Bett.

Am zweiten Samstag wurde speziell darauf hingewiesen, wie am einfachsten Müdigkeit und Krankheit erkennt werden können. Die Rechte und Pflichten eines Babysitters wurde genauso unter die Lupe genommen wie die erste Hilfe bei Kleinkindern und das Kennen sämtlicher Notfallnummern. Im anschliessenden Postenlauf wurde gelernt, wie ein Shoppen zubereitet wird, Tee und div. Breie. Auch das Zubereiten lustiger Znünis, Erstellen eines Versheftlis zum Abschied oder div. Ideen zum Spielen mit den Kindern stiessen auf grosses Interesse. Zum Schluss gab es einen kleinen Test, den alle angehenden Babysitter bestanden, und eine Beurteilung des Kurses durch die Teenager. Ab sofort können Sie über den Familientreff die neuen, motivierten Babysitter nach Hause einladen. Die neue Liste ist unter retl@tbwnet.ch bestellbar, Präsidentin Evelyn Windisch nimmt gerne mit Ihnen Kontakt auf und wird Ihnen die Vermittlung erleichtern.

Evelyn Windisch