15. Adventsmarkt auf dem Böndler in Nussbaumen: Raclette, Rauchwürste, Kuchen und Marktstände

Am Samstag, 30. November und am Sonntag, 01. Dezember findet bereits zum fünfzehnten Mal der Adventsmarkt auf dem Bauernhof "Böndler" in Nussbaumen statt. In einer beheizten Scheune auf dem Hof von Peter Hitz wartet ein gemütlich dekoriertes Advents-Beizli.

Drei Generationen der Familie Hitz sorgen sich um das Wohl der kleinen und grossen Gäste. Serviert werden Rauchwürste und Raclette aus der Region, dazu gibt es selbstgemachte Kuchen und Torten.

Acht lokale Markstände ergänzen das Beizli

In der Scheune ergänzen acht Marktstände das weihnachtliche Angebot: Neben Schinken, Speck, Gemüsespezialitäten, Speiseölen oder Bauernbrot aus lokalen Betrieben sind unter anderem selbstgemachte Adventsdekorationen sowie blumige Geschenkideen erhältlich. Die Kirchdorfer Weine aus dem Anbau der Familie Hitz können zusammen mit dem Winzer degustiert werden.

Für Wochenendspaziergänger ist der Adventsmarkt ob Nussbaumen eine schöne Destination, um Kraft aufzutanken und die Vorweihnachtsstimmung zu geniessen. Auch für Autofahrer ist die Anfahrt gut ausgeschildert, Parkplätze sind vorhanden.

Überblick

Was

15. Adventsmarkt mit 8 Marktständen und einem Advents-Beizli mit Raclette, Rauchwürstli, Kuchen; geführt von drei Generationen der Familie Hitz

Wann

Samstag, 30. November, 11 bis 19 Uhr

Sonntag, 01. Dezember, 11 bis 17 Uhr

Wo

Im Böndler 85, Nussbaumen, Hof Peter Hitz

Wie

Gut zu Fuss erreichbar; Anfahrt ab Nussbaumen ausgeschildert, Parkplätze vorhanden