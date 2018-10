Zum 14. Mal fand in der zweiten Herbstferienwoche der beliebte Speuzer Ferienpass des Elternvereins Erlinsbach statt. 203 Kinder haben sich rechtzeitig eine Wunschliste zusammen-gestellt oder spätestens in der Restplatzbörse einige freie Kursplätze dazugebucht.

Dieses Jahr gab es 52 verschiedene Kurse mit zum Teil mehreren Durchführungen. Bewährte und beliebte Kurse wie Spiel und Spass mit der Feuerwehr, Profikochen, Reiten wie die Indianer, Veloparcours mit der Polizei, Kerzen ziehen und Huskytraum wurden ergänzt mit noch nie angebotenen Kursen, wie Tischtennis, Meerschweinchen erleben oder einer Fledermaus-Pirsch im Telli-Quartier. Insgesamt belegten alle Teilnehmer zusammen 756 Kursplätze! Ein Highlight dieses Jahr war der Kurs «Bumerang herstellen und die Wurftechnik lernen». Der Kursleiter reiste am Vorabend aus Neuenburg an, stellte sein Wohnmobil und seine Werkstatt auf dem Schulhausplatz Mühlematt auf und konnte mit seinem Wissen alle Kinder begeistern. Weil es so schönes Wetter war, kamen sich die Drachen und die Bumerange auf der Mühlemattwiese etwas in die Quere, aber wir hoffen doch, dass alle Fluggeräte noch einige Male in die Lüfte steigen werden. Der Kursleiter reiste erst am Samstagnachmittag wieder ab, nachdem er es sich nicht nehmen liess, die auf der Wiese übenden Kinder nochmals mit der richtigen Technik zu unterstützen.

So hat wohl jedes Kind seine ganz persönlichen Erlebnisse und Highlights aus dieser Woche, sei es beim Schnitzen und Bauen im Wald oder beim Kennenlernen der Hunde als Freunde. Im Kraftreaktor Lenzburg war Mut gefragt, ganz nach oben zu klettern und beim Käsen musste jedes Kind gut aufpassen, damit die Mutschli dann auch fein werden, wenn sie in 3 – 4 Wochen gereift sind. Die wunderschönen Eulen-Dekorationen verschönern schon jetzt so manche warme Stube.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, welche sich als Begleitpersonen zur Verfügung gestellt haben, an alle ehrenamtlichen Kursleitenden und an alle langjährigen Sponsoren, ohne die der Ferienpass nicht zu diesen Konditionen angeboten werden könnte.

Für das 2019 sucht das OK-Team noch dringend tatkräftige Unterstützung! Bitte melden Sie sich via Website beim Ferienpass-Team, damit auch nächstes Jahr ein spannendes Ferienpassprogramm angeboten werden kann.

www.speuzer-ferienpass.ch

https://elternverein-erlinsbach.ch