Zur diesjährigen Generalversammlung fanden sich 34 Mitglieder des Turnvereins Dürrenäsch am 13. April im Restaurant Sternen in Seon ein. Im Anschluss an den Willkommens-Apéro begrüsste der Präsident Patrick Steiner die Anwesenden.

Mit Marcel Bertschi, Silvio Bertschi, Damian Ruf und Lars Fent hat der Turnverein in diesem Jahr gleich vier Neuaufnahmen zu verkünden. Unter Applaus begrüsste der Präsident Patrick Steiner die Neuaufnahmen nun offiziell als Mitglieder des Vereins und bedankte sich bereits für ihren tollen Einsatz, welchen sie bisher für den Verein geleistet haben.

Yanick Altwegg verlässt den Verein. Der Turnverein wünscht ihm bei seinen weiteren Tätigkeiten alles Gute.

Die Jahresberichte des Präsidenten Patrick Steiner und des Oberturners Simon Gloor würdigten das vergangene Vereinsjahr. Simon Gloor erwähnte, dass vorallem für die jüngeren Mitglieder ein grosses Lob ausgesprochen werden muss. Bereits jetzt hat sich dank ihnen die Anzahl Barrenturner am Turnerabend auf 18 Teilnehmer erhöht. Den erfolgreichen Rückblick an das Turnfest TurnLeerau in Kirchleerau, bei welchem der Verein mit 13 Teilnehmer antrat, sowie der Bericht des Skiweekend in Zermatt, sorgte für eine heitere Stimmung und den einen oder anderen Lacher.Patrick Steiner zeigte mit den Kameraaufnahmen des Gastauftrittes am Turnerabend in Boniswil den gelungenen Auftritt und schloss mit seinem Bericht ein gelungenes Vereinsjahr ab.

Hauptjugileiter Reto Tschanz konnte durchwegs Positives aus der Jugi berichten. Da in diesem Vereinsjahr kein Jugitag veranstaltet wurde, war der einzig sportliche Höhepunkt das Unihockeyturnier in Erlinsbach.Die Kategorien U16 spielte sich auf den 2.Rang. In der Kategorie U13 durfte mit dem 3.Rang ebenfalls ein Podestplatz bejubelt werden. In der Kategorie U10 war die Jugi mit 2 Mannschaften vertreten und durften sich über den 2. und 4. Schlussrang freuen. Somit qualifizierte sich in jeder Kategorie eine Mannschaft für das kantonale Finale in Würenlos.

Der Turnverein ist sehr stolz sich in den nächsten Jahren in einem neuen Outfit zeigen zu dürfen. Nach langem Planen und unzähligen Sitzungen, durfte der Verein am diesjährigen Turnerabend den neuen Traineranzug mit Sportdress und einem neuen Logo präsentieren. Das neue Logo zeigt einen Löwenkopf umschlossen von einem Lorbeerkranz und ist dem Dorfwappen nach designed worden.

Die Turnstunden des STV Dürrenäsch finden Dienstags und Freitags von 20.15 bis 22.00 Uhr statt. Interessierte sind herzlich eingeladen an einem unverbindlichen Schnuppertraining in der Turnhalle Dürrenäsch teilzunehmen.(yh)