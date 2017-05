Diesen erfreulich grossen Betrag erwirtschafteten die Bazargruppen von Bremgarten und Niederwil der Reformierten Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen. Bis dieses schöne Resultat möglich wurde, waren während eines Jahres unzählige Stunden mit Nähen, Stricken und Basteln zugebracht worden

Erlös aus Flohmarkt und Adventsverkäufen

Zum Erfolg beigetragen haben aber auch der Verkauf der selbst hergestellten Adventsgestecke, von Konfi, und Backwaren, sowie der Erlös aus den Wirtschaftsbetrieben am Bazar in Bremgarten und beim Adventsverkauf in Niederwil. Und nicht zu vergessen der Flohmarkt im Kirchgemeindehaus Bremgarten, welcher jeden dritten Samstag im Monat stattfindet.

Für die Spendenkassen

Der Betrag wurde je zur Hälfte zweckgebunden zu Handen der Spendenkasse an die Spitexvereine von Bremgarten und Niederwil-Nesselnbach-Fischbach-Göslikon überwiesen.

Die Bazarteams von Bremgarten und Niederwil danken allen Besuchern des Bazars, des Adventsverkaufs in Niederwil und des Flohmarktes in Bremgarten. Nur durch ihre treue Unterstützung werden solche Spenden erst möglich.