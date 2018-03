Am 26. Februar abends fanden sich 86 Personen in der gemütlich warmen Alphalle ein. Co-Präsidentin Carola von Arx dankte an dieser Stelle dem Abwart Peter Stampfli herzlich für seinen Einsatz sowie der Einwohnergemeinde für das Gastrecht.

Die frühlingshafte wunderschöne Deko in hellgrün und weiss, kreiert von Helen Gmür und Jsa Jeisy, stand in krassem Gegensatz zu den um – 9 Grad herrschenden Aussentemperaturen. Trotz dieser Kälte und vielen krankheitshalber abgemeldeten Frauen, durfte Co-Präsidentin Carola von Arx 80 Mitglieder herzlich willkommen heissen. Speziell begrüsst wurde unser Präses Diakon Sebastian Muthupara mit seiner Ehegattin sowie Delegationen des Kirchenrates und der Frauengemeinschaft St. Marien Olten/Starrkirch-Wil. Anstatt eines Tischgebetes sangen wir das vom Präses dirigierte Lied „Lobet und preiset“ in mehrstimmigem Kanon. Danach wurde uns von Mitgliedern der Chlausenzunft ein feines Nachtessen serviert.

Der offizielle Teil der GV gab zu keinen Diskussionen Anlass und wurde zügig abgehalten. Die von Karin Felder zusammengestellte Powerpoint-Präsentation untermalt mit Texten von ihr und Co-Präsidentin Helen Gmür informierte anstelle eines Jahresberichtes auf sehr unterhaltsame Art über das vergangene Vereinsjahr. Es zeigte sich deutlich, dass es möglich ist, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an gemeinsamen Anlässen zu vereinen. Die positive Jahresrechnung und das ebenfalls positive Budget wurden von Kassierin Edith Kissling im Detail vorgestellt und genehmigt. Im letzten Jahr musste von 6 Mitgliedern Abschied genommen werden. Drei Austritten stehen erfreuliche elf Neueintritte gegenüber, so dass der Verein 197 Mitglieder zählt. Rita Heim wurde nach vielen Jahren aus dem Ressort Spitalbesucherinnen verabschiedet. Ihre Aufgabe übernimmt nun unser Neumitglied Margot Kohler. Ebenso hat Bethly Studer nach jahrzehntelangem Engagement im Vorstand und diversen Ressorts demissioniert. Das Schreiben der Kondolenzkarten an die Hinterbliebenen unserer verstorbenen Mitglieder übernimmt neu Denise Barmettler. Weiter wurde Ruth Frankiny als Beisitzerin aus dem Vorstand verabschiedet. Diese Lücke konnte durch Martina Wyss geschlossen werden, welche mit grossem Applaus einstimmig gewählt wurde.

Das vorgestellte Jahresprogramm verspricht wiederum ein buntes Angebot für Jung und Alt. Details können der Homepage www.kirchgemeinde-wangen.ch entnommen werden. An den Anlässen sind auch Neuinteressierten jederzeit willkommen.

Kirchgemeindepräsident Bernhard Kissling richtete lobende und dankende Worte an die Versammlung. Er verfolgt das Vereinsleben rege und nimmt wo möglich sogar an den Anlässen teil.

Präses Sebastian Muthupara ergriff ebenfalls das Wort und lobte den Vorstand und speziell die beiden Co-Präsidentinnen, welche das Vereinsschiff in grosser Harmonie steuern.

Mit einem Fruchtsalat und den von Carola von Arx gebackenen Amaretti, sowie Kaffee wurde der Abend abgerundet und klang zu später Stunde aus.

Text:Catherine Hodel