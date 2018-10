Die Baloise Bank SoBa AG, Olten, unterstützt TANZINOLTEN für die 23. Oltner Tanztage „Feeling and Form“ vom 21. bis 29. Nov. 2018. An die letzten Tanztage anknüpfend stehen auch die 23. Oltner Tanztage ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung: In einer Zusammenarbeit mit der Kantonsschule Olten wirkt TANZINOLTEN zum ersten Mal als Produzentin eines Tanzvermittlungsprojektes für mehr als 20 Jugendliche aus der Region Olten. Die Uraufführung wird am 26.11.18, um 20h., im Kulturzentrum Schützi, Olten, präsentiert.

„Feeling and Form“ bringt uns die Schönheit des Tanzes durch Kraft und Energie, aber auch Sensibilität und Zerbrechlichkeit, näher und verspricht unvergessliche und atemberaubende Erlebnisse.

Kürzlich fand die Checkübergabe statt: Cornelia Allemann, Vorstand TANZINOLTEN, Doris Haas, Assistentin Leiter Niederlassungen Olten-Schönenwerd Baloise Bank SoBa AG, Ursula Berger, künstlerische Leiterin TANZINOLTEN.

(Text und Bild von TANZINOLTEN)