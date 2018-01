Am 28.1.18 fand das 1. Überregionale Spitzentraining im 2018 im Dojo des Karate Sportvereins Balsthal statt.

Es nahmen TeilnehmerInnen aus den Kantonen Solothurn, Bern und Baselland vom Karate-Club "Karate-Ryu Gelterkinden"/ BL

und des "Karate Sportverein Balsthal" /SO teil.



Mit diesem vom Karate Sportverein Balsthal initiierten über Regionalen - Spitzentraining soll der ambitionierte,

talentierte Nachwuchs speziell gefördert werden. Diese Trainings finden Monatlich statt und sollen den Nachwuchs

möglichst optimal auf die regionalen, nationalen und Internationalen Turniere vorbereiten. Die Teilnehmer müssen

ich über ihre Leistungen qualifizieren und werden von den jeweiligen Dojo Verantwortlichen nominiert. Nach den

Erkenntnissen aus dem 1. Jahr wurden die TeilnehmerInnen neu selektioniert.



Mit diesem Konzept wird in der Nordwestschweiz, im Karate einmalig, die Zusammenarbeit der Dojos bei der Nachwuchsförderung gefördert.



Dieses Jahr ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft WUKF in Dundee, der Europameisterschaft WUKF in Malta,

dem Euro-Shoto Cup in Berlin und der Schweizermeisterschaft in Bern geplant.



Als speziellen Gast konnten wir Sensai Michael Bock vom Honbu-Dojo DTSKF aus Berlin begrüssen.