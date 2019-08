PA/ Der Eidgenosse Nick Alpiger aus Staufen hatte die Ehre als Festredner am 31.07.19 beim Holzhof der Ortsbürgergemeinde in Dintikon geladen zu sein. In Form eines Interviews mit Gemeindeammann Ruedi Würgler, wurde zur Freude der Zahlreichen Gäste spannende und klärende Dialoge erzählt. Die Feldschützen Dintikon sorgten für das leibliche Wohl und die Musikgesellschaft Dintikon für die Musikalische Begleitung.