Am Montag, 30. Oktober 2017, kann Frau Annemarie Geiser-Hörner am Wasserfluhweg 1 in Aarau ihren 95. Geburtstag feiern. Die Behörden und die Bevölkerung von Aarau gratulieren Frau Geiser ganz herzlich zu ihrem Geburtstag und wünschen ihr viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.