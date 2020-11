Wegen Personalnot: Arbeiten bald auch in beiden Basel coronapositive Spitalangestellte?

Die zweite Welle hat die Spitäler der Region mittlerweile mit voller Wucht getroffen: 223 Coronapatienten liegen in beiden Basel derzeit im Spital, 34 davon auf einer Intensivstation. Zum Vergleich: Der Höchststand der ersten Welle lag Anfang April bei 218 Hospitalisierten und 36 Intensivpatienten. Gerade noch rechtzeitig hatten die Kantone vor einer Woche gegenüber der bz angekündigt, die Zahl der Intensivpflegebetten im Basler Universitätsspital (USB), Claraspital und Kantonsspital Baselland (KSBL) auf 64 zu erhöhen – praktisch eine Verdoppelung. Ein weiteres Indiz für die zunehmend angespannte Lage ist, dass das USB gestern ein grundsätzliches Besuchsverbot aussprach, wie «Radio Basilisk» vermeldete.

«Von einer Situation wie in Genf sind wir aber noch weit entfernt», sagt der Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny auf Anfrage. Dessen Genfer Amtskollege hatte jüngst das dortige Unispital autorisiert, unter bestimmten Voraussetzungen auch Personal einzusetzen, das positiv auf Corona getestet worden ist. Dies, weil sich dermassen viele Spitalangestellte infiziert hatten, dass ohne sie der Weiterbetrieb gefährdet wäre. Dieses Vorgehen entspricht einer aktuellen Empfehlung des nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso.

Pflegekräfte widersprechen dem Kantonsspital

Gegenüber der bz halten allerdings gleich mehrere Pflegefachkräfte aus verschiedenen Abteilungen des KSBL unabhängig voneinander fest: Ihnen sei intern klar gesagt worden, dass auch sie nach einem positiven Covid-19-Befund weiterarbeiten könnten, sofern sie keine Symptome aufweisen.

Das erstaunt, denn offiziell heisst es beim KSBL klipp und klar: «Sobald ein positives Testergebnis eines Mitarbeitenden vorliegt, begibt sich dieser direkt in Isolation», wie die stellvertretende Sprecherin Sophie Thum schreibt. Was das KSBL aber erlaubt, ist, dass Mitarbeitende, die leicht erkältet sind und sonst keine Symptome einer Coronainfektion aufweisen, mit Maske weiterarbeiten, bis ein positives Testresultat vorliegt.

Baselbieter Kantonsarzt wird Vorwürfe überprüfen

Damit hält sich das KSBL auch an die Weisung von Kantonsarzt Erny: «Zurzeit kommt es überhaupt nicht infrage, dass positiv getestete Angestellte in Spitälern weiterarbeiten.» Er werde den anders lautenden Schilderungen des KSBL-Personals nachgehen. Überhaupt betont er, dass ihm die Baselbieter Spitäler jeden Fall einzeln melden müssten, sollten sie tatsächlich auch Coronapositive einsetzen wollen. Zwar habe der kantonsärztliche Dienst die Entscheidbefugnis an die Kliniken abgetreten, ihrem Personal selbstständig Quarantäne-Erleichterungen zu gewähren, doch, so Erny: «Von Laisser-faire kann keine Rede sein.»