Wahlkampf-Finanzierung: Die Geldtöpfe der Basler Parteien

Bereits hängen die Plakate in der Basler Innenstadt. Flyer werden bei Anlässen und an Standaktionen verteilt. Parteiinserate erscheinen in Zeitungen. Kandidierende werben mit eigener Website. Der Wahlkampf rund um die Regierungsratswahlen vom 25. Oktober wird von nun an Woche zu Woche sichtbarer. Nur selten ans Licht kommen dabei die Geldsummen, die für die Wahlkampagnen ausgegeben werden.