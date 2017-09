Am Donnerstag war es wieder so weit: Stimmen aus Basel-Stadt forderten die Schliessung des Bruderholzspitals. Dieses Mal war es die Basler SP in ihrer Vernehmlassungsantwort zur geplanten Spitalgruppe von Universitätsspital Basel (USB) und Kantonsspital Baselland (KSBL). Es dürfte nicht lange dauern, bis eine gepfefferte Replik aus dem Baselbiet zurückschallt. Im Abstimmungskampf zur Bruderholzspital-Initiative vom Mai gab es dabei jeweils ein Totschläger-Argument: Der Kanton Basel-Stadt weist die höchste Dichte an Spitalbetten aller Kantone auf. Mit 10,8 Betten auf 1000 Einwohner liegt der Wert mehr als doppelt so hoch wie der Schweizer Durchschnitt (4,5) und fast dreimal höher als in Baselland (3,7). Sprich: Basel-Stadt solle gefälligst erst einmal bei sich Betten abbauen, bevor man den einzigen Spital-Standort im Unterbaselbiet kritisiere.

Äpfel mit Birnen verglichen

Bloss: Dieser oft gewählte Vergleich der Kantone greift zu kurz. Kein anderes Kantonsgebiet ist so deckungsgleich mit dem Kantonshauptort wie jenes von Basel-Stadt. Es fehlt an Umland, das den Dichtestress der Gesundheitseinrichtungen innerkantonal entlasten könnte. Der Stadtkanton muss deshalb nicht mit Kantonen, sondern mit anderen Städten verglichen werden. Doch eine solche Statistik zur Spitalbettendichte gibt es beim Bund nicht. Die «Schweiz am Wochenende» hat deshalb eine eigene erstellt.

Basierend auf der Spitalliste des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) lässt sich der Städtevergleich präzis berechnen (siehe Tabelle). Freilich ist nur ein Vergleich der Grossstädte mit Zentrumsfunktion sinnvoll, da grosse Spitäler die Quoten kleinerer Orte völlig verzerren – das beweist Liestal mit 60,5 Betten auf 1000 Einwohner.