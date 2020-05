Vom Kantönligeist bis zum Gemeindeligeist: Schulöffnungen bringen ganze Region durcheinander

«Bloss keinen Kantönligeist!» Das war alles, was Marianna Hersche forderte. Die für die Primarstufe zuständige Co-Präsidentin des Baselbieter Schulleiterverbandes warnte schon Mitte April in dieser Zeitung davor, dass jeder «etwas für sich brösmelet», sobald die Schulen am 11. Mai wieder ihre Tore öffnen. «Nun ist genau das passiert», sagt die Schulleiterin der Primarstufe Muttenz gestern zur bz. In der Nordwestschweiz startet man im Ganzklassenunterricht, während Zürich oder St. Gallen gestaffelt anfängt. «Und noch schlimmer», fügt Hersche an, «In Baselland haben wir sogar Gemeindeligeist.»

Tatsächlich zeigt der Blick auf einige ausgewählte Primarschulen, dass längst nicht alle Gemeinden das verbindliche kantonale Schutzkonzept des Amts fürs Volksschulen (AVS) gleich auslegen. Das sei durchaus gewollt, sagt AVS-Leiter Beat Lüthy: «Wir haben Primarschulen mit ganz unterschiedlichem Charakter. In Allschwil gibt es 62 Klassen, in Hemmiken bloss eine. Die einen haben Platznot, die anderen riesige Areale. Da macht es Sinn, dass jede Schule unser Konzept auf ihre Bedürfnisse zuschneiden kann.»

Doch kein Fussball in der Allschwiler Primar

Bloss: Die bz hat Allschwil nicht mit Hemmiken verglichen, sondern mit Muttenz und Liestal. Besonders auffällig ist, dass die Primarschule Allschwil in ihrem Konzept festhält: «Der Sportunterricht findet grundsätzlich normal statt.» In Liestal und Muttenz hingegen wird auf Kontaktsportarten wie Fussball verzichtet und auch auf Geräteturnen. Der Allschwiler Gesamtschulleiter Martin Münch präzisiert gestern auf Anfrage: «Geräteturnen meiden wir auch wegen des nötigen Kontakts zwischen Lehrer und Schülern, aber von einem Verbot von Kontaktsportarten unter Schülern sagt der Kanton nichts.»

Tatsächlich heisst es im Konzept bloss, dass der Kontakt «zu» den Schülern vermieden werden solle. Im Schulzimmer gelten die Abstandsregeln schliesslich auch nur zwischen Lehrern und Schülern. Hersche stützt sich dagegen auf eine Empfehlung des Schweizerischen Verbands für Sport in der Schule: «Direkter Kontakt zwischen Lernenden ist zu vermeiden», heisst es dort. Am späten Abend rudert Allschwil dann zurück: Man habe nun eine Empfehlung des Kantons erhalten, auf Kontaktsportarten zu verzichten, sagt Münch. Sicherheit sieht anders aus.