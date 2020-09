Starkes Gewitter fegt über die Region Basel: Unwetterwarnung der Stufe Rot gemeldet

Am 16.09.2020 um 18:20 Uhr wurde ein Unwetter der Stufe Rot registriert, dessen Schwerpunkt sich im Bereich Weil am Rhein befindet, teilt die Meteocentrale mit. Das Gewitter kommt aus dem Norden und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 18 km/h in südliche Richtung.

Folgende Orte befinden sich auf der weiteren Zugbahn des Unwetters: Basel (18:31), Birsfelden (18:37), Muttenz (18:47), Münchenstein (18:55), Arlesheim (18:57), Dornach (19:07), Hochwald (19:15). Angegeben ist die Ankunftszeit des Unwetters in dem Ort.