Soup&Chill kürzt Angebot massiv

Mit total über 6,5 Millionen Franken unterstützt der Kanton Basel-Stadt in den kommenden vier Jahren eine Reihe an Institutionen, die im Bereich Armut und Überlebenshilfe tätig sind. Ein Name fehlt aber auf der Liste der Regierung: Soup&Chill, die Wärmestube für in Not geratene Menschen beim Bahnhofshintereingang. 50'000 Franken hat der Verein bisher jährlich vom Kanton erhalten. Dazu noch insgesamt 84'000 Franken von den GGG und der Christoph Merian Stiftung. Damit wurde rund ein Drittel des Betriebs von November bis März finanziert. Der Rest stammt von Stiftungen und privaten Spendern.

Doch der Verein Soup&Chill will schon lange ausbauen. Seit 2011 gibt es das Angebot auch das restliche Jahr über am Wochenende. Und als aufgrund der Coronakrise die Nachfrage stieg, startete Soup&Chill kurzerhand zusätzlich eine Lebensmittelabgabe. Aus diesen Gründen will der Verein mehr Unterstützung vom Kanton für einen Ganzjahresbetrieb.

Nur noch zwei statt wie bisher sieben Tage offen

In der Folge haben die drei Geldgeber Kanton, GGG und CMS eine Betriebsanalyse des Vereins Soup&Chill in Auftrag gegeben. Geklärt werden soll einerseits, ob es neben den bisherigen vergleichbaren Einrichtungen überhaupt einen Bedarf für ein weiteres Angebot das ganze Jahr über gibt. Und auch die Vereinsstrukturen sollen unter die Lupe genommen werden.

Tatsächlich hängt bei der Wärmestube der Haussegen schief. Dies zeigten anfangs dieser Woche die Aussagen mehrerer ehemaliger Mitarbeitenden gegenüber der bz. Sie berichteten von Instabilität, willkürlichen Kündigungen, unprofessionellen Strukturen und intransparenten Finanzierungen des Vereins. Auch diese Querelen dürften ein Grund für die Betriebsanalyse gewesen sein.

Eigentlich hätte die Auslegeordnung vor den Sommerferien fertig sein sollen. Aufgrund der Coronapandemie verspätet sich diese. Deshalb ist Soup&Chill nun auch nicht im Subventionspaket mit den anderen sozialen Institutionen mit drin. Und: Weil der Verein keinen erneuten Antrag für die bisherigen 50000 Franken gestellt hat, stehen sie nun – zumindest vorerst – mit leeren Händen da.