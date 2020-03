Rehab Basel verzeichnet mehrere Coronafälle

Zwei Patienten, ein Mann und eine Frau, sind positiv getestet und am Wochenende in zwei deutschschweizer Spitäler in Isolation zurück verlegt worden. Wie der Direktor der Einrichtung, Stephan Bachmann, bestätigt, haben sich auch mehrere Mitarbeitende mit der Lungenkrankheit angesteckt. Die Anzahl der Infizierten sowie weitere Details werde morgen das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt kommunizieren.