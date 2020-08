Premiere am Wochenende in Gelterkinden: Wie hört sich eine teilweise digitalisierte Kirchenorgel an?

Schon auf dem Vorplatz der katholischen Kirche in Gelterkinden hallen dem Besucher die imposanten Klänge der neuen Orgel entgegen. Eigentlich wird sie erst dieses Wochenende eingeweiht, aber einige wenige dürfen jetzt schon ein bisschen darauf üben.

Voller Stolz zeigt Thomas Brand, pastoraler Mitarbeiter der Katholischen Kirche Gelterkinden und Mitorganisator der Sanierung, die renovierte Orgel. Denn diese Orgel ist etwas ganz Spezielles: eine Hybrid-Orgel. Das bedeutet, dass die herkömmlichen Orgelpfeifen mit digitalen Pfeifen kombiniert wurden. Derer gebe es nur zwei Weitere in der Schweiz, so Brand. «Rein optisch hat sich auf den ersten Blick nichts geändert, vor allem die Elektrik musste erneuert und der Spieltisch komplett ersetzt werden.»

Die neue Orgel überzeugt auch Konzertorganistin

Wie so oft bei Erneuerungen, sei auch diese Entscheidung zu Beginn nicht nur unkritisch aufgenommen worden. Doch «die Kritiker verstummen, sobald sie die Orgel hören», weiss Brand. Auch die professionelle Organistin Christina Koch de Souza, welche bei der kommenden Orgelweihung ein Konzert geben wird, sei beim Proben ins Schwärmen gekommen und vom Klang der Orgel begeistert gewesen.