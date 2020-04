«Nichts wird so sein, wie es einmal war»: Wie Basel und Region den Weg «nach Corona» finden können

In diesem Sinn werden wir Basel «Prä-Corona» nicht mit Basel «Post-Corona» vergleichen können. Aber wir können beschreiben, wie wir die Zeit davor wahrgenommen haben und was wir im Danach gern bewahrt hätten. Basel hat, so viel ist klar, mehr zu verlieren als andere Städte. Wem es wirtschaftlich blendend geht, der kann zwar Notlagen besser bekämpfen, der wird sich aber, auch der globalen Vernetzung geschuldet, auf grosse Veränderungen einstellen müssen.

Das Ende der «Baselworld», obwohl nur zweitrangig auf das Virus zurückzuführen, ist ein Zeichen. Sollte auch noch die Kunstmesse Art dem Trend hin anderen und neuen Austauschplattformen zum Opfer fallen, wäre das für Basel ein enormer Verlust: Zwei Mal pro Jahr hat sich die Stadt für einige Tage in etwas Anderes verwandelt, hat weltmännischen Geist versprüht. Ja, Basel ist vor allem dank der Blüte der Pharmaindustrie internationaler und offener geworden. Aber erst Anlässe wie diese Messen geben ihr ein besonderes, ein etwas hedonistisches Flair. Pharma ist clean, Pharma ist irgendwie bieder. Die beiden Messen waren die Quintessenz dessen, was Basel unter dem Jahr in einem kleineren, lokaleren Massstab zu bieten hat: Musikfestivals, Kulturhappenings. Hier treffen sich die Menschen, vielleicht öfter und mehr als anderswo.

Und damit sind wir bei der Struktur und der Tradition unserer Kleinstadt. Die aktuelle Krise führt ihre Probleme deutlich zutage: Die mittelalterlich geprägte europäische Stadt ist von einer Pandemie und einem Lockdown besonders betroffen. Der Stadtkern war über Jahrhunderte das Zentrum des Austauschs für wirtschaftliche und kulturelle Nutzungen. Die soziale Nähe war ihr Schlüssel zum Erfolg. Zuletzt wurde dieses Zentrum besonders wegen der Austauschbarkeit der Produkte weltweit und wegen des Internethandels erheblich geschwächt. Das Virus könnte diesen Niedergang beschleunigen und der Innenstadt den Todesstoss versetzen.

Die Basler Gastronomie wiederum hat sich erfolgreich gegen Abwärtstrends gewehrt. Wohl keine andere Branche hat so viel dazu beigetragen, dass Basel heute bei den Jungen als cool und lebenswert gilt. Die Mediterranisierung lässt sich an der Entwicklung und Diversifizierung der Beizen ablesen. Doch nun ist beispielsweise aus Paris zu hören, dass knapp die Hälfte der Restaurants und Bars die Coronakrise nicht überleben werden.

Ohne Kultur, ohne Detailhandel und ohne Gastronomie jedoch ist eine Stadt tot. Selbstverständlich war der Zustand vor dem Lockdown alles andere als einfach. Die Nutzungskonflikte waren unübersehbar, die Ansprüche der verschiedenen Gruppen (Anwohner, Veranstalter, Besucher) kaum unter einen Hut zu bringen. Wie kleinlich das alles aus heutiger Perspektive scheint! Wer sich über die Zustände im Lockdown freut – weniger Menschen, weniger Leben, trotz aller positiver Begleiterscheinungen wie saubere Luft oder weniger Lärm – dem sei der Wegzug aufs Land ans Herz gelegt.